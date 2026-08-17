¡Como si fuera su piscina!: hombre aprovecha inundación y se pone a nadar en pleno bypass de VMT

El sujeto ingresó al tramo inundado de la avenida Pachacútec mientras equipos de emergencia y trabajadores realizaban labores para retirar el agua acumulada tras las lluvias.

Un insólito episodio se registró este lunes 17 de agosto en Villa María del Triunfo, donde un hombre ingresó al bypass de la avenida Pachacútec, completamente cubierto de agua, y comenzó a nadar. La escena llamó la atención de vecinos y trabajadores que se encontraban en la zona afectada por las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana.

El sujeto, que vestía un polo negro, fue captado desplazándose a nado por la vía inundada mientras personal de rescate y otros trabajadores desarrollaban labores para retirar el agua estancada. El hecho ocurrió ante la presencia de policías, quienes permanecían en el lugar como parte de las acciones desplegadas para atender la emergencia.

La inundación generó además serios problemas para el transporte. Un bus de la línea G quedó atrapado en el bypass desde aproximadamente las 6:00 p. m. del domingo, cuando el nivel del agua aumentó considerablemente. Los pasajeros tuvieron que ser evacuados con apoyo de los bomberos, mientras la unidad quedó parcialmente sumergida durante varias horas.

POLICÍA TUVO QUE INTERVENIR

Villa María del Triunfo fue uno de los distritos de Lima Sur más afectados por las precipitaciones, con un acumulado de 6,8 milímetros de lluvia. Los aniegos también provocaron dificultades en zonas de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. El video del hombre nadando en el bypass fue difundido en redes sociales y rápidamente generó diversas reacciones.