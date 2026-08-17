¿Necesitas apoyo emocional? Línea 1 ofrece orientación psicológica gratuita en Cabitos

La Línea 1 del Metro de Lima cuenta con un módulo de orientación psicológica gratuita en la estación Cabitos, donde los usuarios pueden recibir apoyo ante diferentes situaciones que afecten su bienestar emocional.

El servicio está a cargo de profesionales del Centro Psicológico INPSY, quienes brindan una primera atención basada en la escucha activa y orientación breve para personas que atraviesan momentos de estrés, ansiedad o malestar emocional.

La iniciativa también contempla la atención de quienes se encuentren frente a una crisis de ansiedad o dificultades personales que requieran acompañamiento profesional.

En los casos que necesiten una atención más especializada, los profesionales pueden orientar al usuario y realizar la derivación correspondiente a servicios de salud mental.