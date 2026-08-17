Corte de agua en Lima este 18 de agosto: conoce las zonas y horarios afectados

Sedapal programó para este martes 18 de agosto nuevos cortes de agua en diferentes puntos de Lima. Las interrupciones responden principalmente a labores de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios.

En Ate, el servicio será suspendido de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. en el A. H. Juventud 30 de Mayo y sectores cercanos. En Pachacámac, la interrupción está prevista de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. en distintas zonas de Manchay y San Cristóbal.

En San Juan de Miraflores, varios asentamientos humanos permanecerán sin agua entre las 8:00 a. m. y 8:00 p. m. Mientras que en Lurigancho, Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio entre las 12:00 m. y 5:00 p. m.

También se han previsto interrupciones en Santiago de Surco, de 12:00 m. a 11:00 p. m., y en sectores de Comas, donde el corte se extenderá desde el mediodía hasta las 8:00 p. m. Se recomienda revisar el cronograma oficial de Sedapal para confirmar si el domicilio se encuentra dentro de las áreas afectadas.