Asesinan a chofer de empresa Vipusa en Villa El Salvador: sicario fingió ser pasajero

Delincuente disparó en más de tres oportunidades contra el chofer en el interior de un bus de transporte público.

La noche del último lunes 17 de agosto, un delincuente fingió ser pasajero y asesinó a balazos a un chofer de la empresa de transporte público Vipusa, cuando la unidad transitaba por la intersección de las avenidas Pacto Andino y Primero de Mayo, en Villa El Salvador.

Tras resultar gravemente herido por los impactos de bala, la víctima, identificada como Mauro Garriazo Flores, fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Una vez en el nosocomio, los médicos no pudieron salvarle la vida y solo certificaron su deceso.

¿CÓMO SUCEDIÓ EL CRIMEN?

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, el asesino de Garriazo Flores subió a la unidad vehicular como un pasajero más. Sin embargo, una vez en el interior del bus, sacó un arma de fuego y disparó en más de tres oportunidades contra el chofer.

Aunque se desconocen las causas que motivaron el crimen, la Policía Nacional del Perú (PNP) maneja la hipótesis de que el caso estaría relacionado con extorsiones, ya que trabajadores de Vipusa revelaron que laboraban bajo constantes presiones. El caso ya se encuentra bajo investigación.