MTPE pide tolerancia de dos horas para trabajadores afectados por lluvias en Lima

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a los empleadores otorgar una tolerancia de hasta dos horas a los trabajadores que se trasladen de Lima hacia el sur para llegar a sus centros laborales.

La medida fue solicitada debido a las consecuencias de las lluvias registradas durante el fin de semana en diversos distritos de la capital, como Villa María del Triunfo (VMT), San Juan de Miraflores (SJM), Chorrillos y Villa El Salvador, zonas que se han visto afectadas por el fenómeno climático.

Desde la entidad hicieron un llamado a los empleadores para que tengan consideración con sus trabajadores. Además, precisaron que las demoras no deberán ser consideradas como faltas o tardanzas injustificadas, por lo que no correspondería aplicar sanciones a los colaboradores afectados.

EVALUARÁN EXTENDER LA MEDIDA

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que, si persisten los efectos ocasionados por la DANA, la medida de tolerancia en los centros laborales podría extenderse por más días. Asimismo, precisó que velará por el respeto de los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores.