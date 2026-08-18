¡Clases remotas hasta el 24 de agosto! 10 colegios de Lima Sur siguen afectados por las lluvias

El resto de instituciones educativas de estos cuatro distritos retomará las clases presenciales desde este martes 18 de agosto.

Debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias y aniegos registradas en los últimos días, un total de 10 instituciones educativas de Lima Sur continuarán con clases remotas hasta el lunes 24 de agosto, buscando garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Esto fue informado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) donde se ve involucrado a los colegios que se encuentran en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

En tanto, el resto de colegios de estos cuatro distritos retomará las clases presenciales desde este martes 18 de agosto, luego de que las autoridades evaluaran las condiciones de seguridad de los locales escolares.

¿QUÉ COLEGIOS MANTENDRÁN CLASES VIRTUALES?

En Villa María del Triunfo continuarán con educación remota las instituciones educativas Mariscal Eloy Gaspar Ureta, 6032 Almirante Miguel Grau Seminario, 6024, Manuel Casalino Grieve y 7045 San José Obrero. En Villa El Salvador, la medida comprende a la IE 7092 Juan Pablo II.

En San Juan de Miraflores, las clases remotas continuarán en la IE Semillitas de Amor y la IE 7221. Mientras que en Pachacámac, la disposición alcanza a las instituciones educativas 7239 Santísimo Salvador y 6028 Juan Velasco Alvarado. Algunas presentan problemas de acceso, daños en cercos perimétricos o afectaciones por inundaciones.

REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA

Por otro lado, la DRELM señaló que durante los próximos días se ejecutarán labores de limpieza, desinfección, fumigación, recuperación de materiales educativos y reparación de infraestructura en los colegios afectados por las lluvias y aniegos.