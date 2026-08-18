Senamhi activa alerta naranja por fuertes vientos en la costa y Lima reporta daños

Las ráfagas podrían alcanzar hasta 38 kilómetros por hora y generar levantamiento de polvo, arena y reducción de la visibilidad.

Ante el incremento de la velocidad del viento en diversas regiones del litoral peruano, El Senamhi activó una alerta naranja ante las condiciones adversas en varias zonas de la costa entre el 19 y 20 de agosto.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las ráfagas favorecerán el levantamiento de polvo y arena, principalmente en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Esta situación podría reducir considerablemente la visibilidad y generar dificultades para el tránsito y las actividades al aire libre.

La alerta comprende a Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Además, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana se prevé la presencia de niebla, neblina y lloviznas ligeras en sectores cercanos al litoral.

VIENTOS ALACANZARÍAN 28 KM/H

Para este miércoles 19 de agosto, el Senamhi pronostica vientos próximos a los 38 km/h en la costa norte, mientras que en la costa centro superarían los 34 km/h. En la costa sur se esperan velocidades mayores a los 20 km/h y en Ica valores cercanos a los 36 km/h.

Para el jueves 20, las ráfagas alcanzarían aproximadamente 34 km/h en las costas norte y centro, mientras que en Ica llegarían a valores similares. La entidad recomendó tomar precauciones ante posibles afectaciones provocadas por la intensidad del viento.

FUERTES RÁFAGAS GENERAN DAÑOS EN LIMA

Por otro lado, los efectos de los vientos ya fueron reportados en diferentes distritos de Lima. Vecinos de La Molina, El Agustino, Ate, Santa Anita y Carabayllo informaron sobre ráfagas que provocaron el desprendimiento de calaminas y la caída de árboles.