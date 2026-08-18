Conoce los trámites virtuales de Reniec: hazlo desde la comodidad de tu hogar

Duplicado, renovación, rectificación del estado civil de soltero a casado en el DNI; copias de actas, entre otros son accesibles de manera virtual.

Los ciudadanos pueden solicitar el duplicado o la renovación de su Documento Nacional de Identidad vía web y realizar otros trámites virtuales. Para ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda que deben cumplir ciertos requisitos y pasos como, por ejemplo, ser mayor de edad, realizar el pago correspondiente al trámite y, en algunos casos, tener el aplicativo de DNI BioFacial descargado en su celular.

La entidad registral promueve sus trámites digitales con el objetivo de facilitar los servicios a la ciudadanía y ahorrar tiempo en traslados a sus agencias. En lo que va el 2026, la institución ha superado los 2 millones de trámites virtuales. A continuación, conoce todas las gestiones de identificación y registros civiles que ofrece vía web.

¿Cuáles son los trámites virtuales de Reniec?

Los servicios de Reniec que los ciudadanos pueden realizar en línea son los siguientes:

- Duplicado de DNI azul a electrónico (https://apps.reniec.gob.pe/EmisionDnie/)

- Duplicado de DNI electrónico (https://www.gob.pe/224-solicitar-duplicado-de-dni)

- Renovación por caducidad del DNIe (https://www.gob.pe/250-renovar-dni-para-mayores-de-edad)

- Consulta el estado de trámite de DNI (https://www.gob.pe/13388-consultar-estado-de-tu-tramite-para-la-entrega-de-tu-dni)

- Rectificación del Estado Civil de soltero a casado (https://www.gob.pe/232-rectificacion-de-datos-del-dni-cambiar-estado-civil-en-tu-dni)

- Actualiza tu PIN de seguridad del DNI electrónico (https://www.gob.pe/99724-actualizar-pin-de-seguridad)

- Copias certificadas de actas/partidas (https://www.gob.pe/434-solicitar-copia-certificada-de-acta-o-partida-en-reniec)

- Certificado de Inscripción C4 (https://www.gob.pe/8803-solicitar-certificado-de-inscripcion-c4)

- Validación de copias certificadas de actas (Para verificar si el acta ha sido emitida por Reniec) (https://www.gob.pe/13555-validar-copias-de-actas-certificadas-en-reniec)

- Devolución por pago de tasas (Mesa de partes virtual) (https://identidad.reniec.gob.pe/devolucion-por-pago-de-tasas)

Algunos trámites solicitan la descarga de la aplicación DNI BioFacial o ID Perú, herramientas para validar la identidad de los ciudadanos mediante reconocimiento facial. En cuanto al DNI BioFacial también permite la captura de una fotografía para realizar la renovación del DNI.

Para que la fotografía sea aceptada por Reniec, el usuario debe cumplir con el requisito de buena iluminación, fondo blanco, sin sombras y tomarla a una distancia de 1 a 1.5 metros. Conoce todos los requisitos en este ENLACE (https://www.gob.pe/institucion/reniec/informes-publicaciones/7664737-guia-para-toma-de-foto-con-dni-biofacial).

Recomendaciones ante trámites virtuales

Reniec recuerda a los ciudadanos que pueden realizar el pago de trámites virtuales por medio de Yape, agentes BCP, págalo.pe y Banco de la Nación. En el caso de Yape, deben generar un ticket de pago. Luego, ingresar a la aplicación de Yape en su celular y elegir la opción ‘Yapear servicios’. Después, deben seleccionar ‘Reniec’ y escribir el número de ticket y, por último, finalizar el pago.

Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos realizar el pago de la tasa correspondiente antes de realizar cualquier trámite virtual, además tener listos los documentos necesarios y, si tienen alguna duda, consultar con la asistente virtual Renata o comunicarse con Aló Reniec: 315 4000 (anexo 1900).