Especialistas de EsSalud salvan de infarto a paciente gracias a primera angioplastia primaria

Asegurado de 48 años fue intervenido con éxito dentro de la "hora de oro" en el Hospital Alberto Sabogal.

El Hospital Nacional Alberto Sabogal marcó un importante hito al realizar con éxito su primera angioplastia primaria, procedimiento que permitió salvar la vida de un paciente de 48 años de edad, gracias a un modelo de atención articulado entre sus hospitales.

Este logro consolida a este establecimiento y a la Red Prestacional Sabogal como referente nacional en cardiología intervencionista y fortalece la capacidad de respuesta institucional frente a las emergencias coronarias.

Mientras cumplía su jornada laboral, Ángel David González, trabajador de limpieza pública de la Municipalidad de Carabayllo, acudió en auxilio de un amigo para empujar un vehículo. "De un momento a otro sentí un dolor en la boca del estómago. Me he retorcido unos 45 minutos", recordó el paciente. Ante la emergencia, efectivos del serenazgo y sus compañeros de trabajo lo trasladaron de inmediato al Hospital Marino Molina Scippa, ubicado en el distrito de Comas.

El Dr. Marco López Rojas, cardiólogo y coordinador de la Unidad de Cardiología Intervencionista del hospital Sabogal, informó que, tras el ingreso del asegurado al servicio de Emergencia del hospital Molina, se activó de inmediato la Red de Telemedicina. Gracias a este sistema, el electrocardiograma fue evaluado en tiempo real por cardiólogos intervencionistas, quienes confirmaron un infarto agudo de miocardio.

Ángel fue trasladado en ambulancia directamente al hospital Sabogal, donde ingresó a la Sala de Hemodinamia sin necesidad de pasar por el Servicio de Emergencia. En menos de una hora fue sometido a una angioplastia primaria, el procedimiento más efectivo para restablecer el flujo sanguíneo y reducir el daño al músculo cardíaco en este tipo de infartos.

DETALLES DE LA INTERVENCIÓN

El doctor López explicó que la intervención consistió en desobstruir la arteria afectada e implantar un stent (malla metálica en forma de tubo) para restablecer el flujo sanguíneo hacia el corazón. "Cuando ocurre un infarto, el músculo cardíaco comienza a morir por falta de irrigación. La rapidez del diagnóstico, el traslado inmediato y la angioplastia primaria realizada dentro de la 'hora de oro' fueron determinantes para salvar la vida del paciente", destacó el especialista.

Ángel respondió favorablemente al procedimiento y recibió el alta médica a las 48 horas. Agradeció al personal de EsSalud por la atención recibida y la rapidez del sistema. “Dios y el doctor me han dado una segunda oportunidad. La atención ha sido espectacular, no me puedo quejar", expresó.