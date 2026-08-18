Huaca Pucllana: descubren restos humanos que revelarían antiguo ritual de la cultura Lima

El hallazgo corresponde a un individuo adulto encontrado dentro de un canal subterráneo ceremonial y los arqueólogos investigan si fue colocado como ofrenda hace más de 1,300 años.

Un importante descubrimiento arqueológico fue realizado durante la temporada de excavaciones 2026 en la Huaca Pucllana, en Miraflores. Un equipo de especialistas encontró los restos de un individuo adulto dentro de un antiguo canal subterráneo construido por la cultura Lima, en un contexto que podría estar relacionado con una ceremonia de clausura realizada hace más de trece siglos.

El cuerpo fue hallado extendido a lo largo del canal y orientado de norte a sur, apoyado sobre su lado izquierdo. El cráneo estaba dirigido hacia la pirámide de Huaca Pucllana y hacia el mar, una disposición que, de acuerdo con los investigadores, habría sido realizada de manera intencional. Por ello, el individuo ha sido denominado provisionalmente como el “Señor del Canal”.

Otro elemento que llamó la atención de los arqueólogos fue un pozo ceremonial construido con cantos rodados, una técnica poco habitual en este complejo, donde predominan los pequeños adobes de barro. En el área también se recuperaron cerámicas, cuarzos blancos, huesos de peces, conchas, restos de camélidos y aves, entre ellas un cormorán, cuyos restos habrían sido utilizados para sellar la entrada del canal.

CONTINÚAN LOS ESTUDIOS

Se trataría de un hombre adulto, aunque esta identificación aún deberá ser confirmada mediante estudios antropológicos. Los especialistas analizarán su edad, sexo y otros indicadores que permitan conocer su historia. Las investigaciones buscan determinar quién fue este individuo y qué papel cumplió dentro de las prácticas rituales de la cultura Lima, que habitó este sector hace más de 1,300 años.