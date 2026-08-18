Transportistas anuncian paro en Lima y Callao para el próximo martes 25 de agosto

La Unión Gremial de Lima y Callao exige una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y advierte que la paralización quedará suspendida si el Ejecutivo acepta dialogar antes de la fecha anunciada.

La Unión Gremial de Lima y Callao anunció que el próximo martes 25 de agosto suspenderá sus actividades en rechazo a la ola de inseguridad que afecta al transporte urbano. Los dirigentes sostienen que conductores, cobradores, empresarios y pasajeros se encuentran expuestos a amenazas, extorsiones y ataques, mientras las respuestas de las autoridades no estarían dando resultados frente al avance de la criminalidad.

El gremio señaló que ha buscado reunirse en reiteradas ocasiones con la presidenta Keiko Fujimori para presentar sus demandas y plantear medidas destinadas a combatir el cobro de cupos. Según los transportistas, la falta de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo terminó por impulsar la convocatoria a esta medida de fuerza, aunque remarcaron que todavía existe disposición para dialogar con las autoridades.

Entre los hechos que generan mayor preocupación figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos. El empresario recibió varios impactos de bala y murió producto del ataque. Para los dirigentes, este caso demuestra que la violencia ya no se limita a los trabajadores que se encuentran diariamente en las calles, sino que también alcanza a los responsables de las compañías de transporte.

EXIGEN REUNIÓN URGENTE

Como parte de sus exigencias, los transportistas plantean reforzar las unidades policiales especializadas, controlar las comunicaciones que se realizan desde los centros penitenciarios y mantener agentes en los paraderos con mayor incidencia delictiva. La Unión Gremial precisó que el paro podría quedar sin efecto si el Gobierno acepta reunirse con sus representantes antes del 25 de agosto. Mientras tanto, el sector pidió comprensión a los usuarios y aseguró que la movilización tendrá carácter pacífico.