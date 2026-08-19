Tráiler se vuelca y conductor resulta herido tras accidente en el Rímac

El accidente provocó el cierre temporal de la vía mientras se realizan las labores para retirar el vehículo y recuperar la transitabilidad.

Un tráiler que transportaba frutas se volcó durante la madrugada en la Vía de Evitamiento, a la altura del trébol de Caquetá, en el distrito del Rímac. El accidente generó complicaciones en la circulación vehicular de la zona.

El conductor del vehículo resultó herido y fue atendido tras el accidente. Personal de la Policía Nacional y autoridades competentes llegaron al lugar para controlar la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Mientras continúan los trabajos para retirar el vehículo, la vía permanece cerrada temporalmente en el sector. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas hasta que culminen las labores de limpieza y recuperación de la transitabilidad.

SORPRESIVO VOLCAMIENTO

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. en la subida hacia la Vía de Evitamiento, a la altura del trébol de Caquetá. Según las primeras versiones, el tráiler se dirigía hacia el centro de Lima cuando el conductor, identificado como Jaime Cámara, de 43 años, habría perdido el control de la unidad, provocando la volcadura.

Tras el accidente, el conductor fue auxiliado y trasladado de emergencia a la Clínica Viva, donde recibió atención médica por las lesiones ocasionadas durante el siniestro.