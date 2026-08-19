Transportistas dan 48 horas a Keiko Fujimori para atender sus demandas y evaluar paro

Los gremios señalaron que no buscan nuevas promesas, sino compromisos y soluciones concretas que permitan reducir la inseguridad en el transporte público.

Los gremios de transporte urbano dieron un plazo de 48 horas a la presidenta Keiko Fujimori para que los convoque a una reunión y atienda sus propuestas frente a la creciente inseguridad que afecta al sector.

Los dirigentes advirtieron que, si no reciben una respuesta concreta, mantendrán el paro anunciado para el próximo 25 de agosto, medida acordada por 11 organizaciones de transporte, según informó Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano para Exitosa.

El dirigente señaló que los gremios todavía están dispuestos a suspender la paralización si el Ejecutivo atiende su pedido y abre un espacio de diálogo. "Lo último que nosotros quisiéramos es parar, pero esa medida del paro ha sido acordado por unanimidad por todos los gremios de transporte, por los 11 gremios que hemos participado el día de ayer, en la cual hemos manifestado esta actitud de contundencia para el paro del día martes de la próxima semana, en raíz de no ser escuchados", indicó.

CONDICIONAN SUSPENSIÓN DE PARO

Asimismo, también indicó que la paralización podría quedar sin efecto si la presidenta los convoca dentro del plazo establecido. "Pero si, como lo comentas, en el día de mañana o en las 48 horas nos convocan nosotros con el mayor gusto deponemos el paro, si es que somos escuchados", manifestó.

De concretarse la reunión, los dirigentes acudirían para presentar sus demandas y plantear alternativas destinadas a reforzar la seguridad en el transporte público.

NO BUSCAN PROMESAS

Por otro lado, remarcó que los transportistas no buscan únicamente nuevas promesas, sino compromisos y soluciones concretas frente a la inseguridad. "Somos escuchados en base a no simples palabras, más de las que ya se han dicho, sino en base a las propuestas que tenemos, que si es que se cumple, realmente se elimina la delincuencia", concluyó.