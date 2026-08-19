Perú recibe 15 toneladas de ayuda humanitaria de la ONU para enfrentar emergencias climatológicas

La ayuda llegó desde el centro logístico de ACNUR en Panamá mediante un operativo de cooperación internacional.

Más de 2 mil familias afectadas por emergencias en distintas regiones del país serán beneficiadas con 15 toneladas de ayuda humanitaria donadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La asistencia está valorizada en más de S/ 420 mil y busca atender las necesidades más urgentes de las poblaciones damnificadas. La donación incluye 48 viviendas prefabricadas, 100 carpas familiares y 1,080 lámparas solares, suministros que serán distribuidos a las zonas afectadas por las emergencias.

La ayuda fue recibida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y será destinada tanto a las emergencias actuales como a futuras situaciones que puedan presentarse en el territorio nacional.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El apoyo fue trasladado desde el centro logístico de ACNUR en Panamá gracias a la cooperación entre el Gobierno peruano, la Embajada de la República Popular China y la empresa Cosco Shipping, que facilitó el transporte marítimo de los suministros hasta el país.

Durante la ceremonia de recepción, representantes de las instituciones participantes resaltaron que la coordinación internacional permitirá atender con mayor rapidez a las familias afectadas.