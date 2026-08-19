Perú se prepara para el séptimo friaje del año: Senamhi advierte descenso de temperaturas

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora durante el ingreso del friaje, según el pronóstico del Senamhi.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el séptimo friaje del año llegará al territorio peruano este viernes 21 de agosto, con lo que provocará cambios en las condiciones climáticas de distintas zonas de la selva, con lluvias y un descenso de las temperaturas durante el día y la noche.

La masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la mañana del viernes y se desplazará principalmente por Madre de Dios. El Senamhi prevé lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora y mayor cobertura nubosa.

Asimismo, este friaje estará hasta el domingo 23 de agosto en donde las temperaturas nocturnas en la selva sur podrían ubicarse alrededor de los 19 °C, mientras que durante el día oscilarían entre los 23 °C y 28 °C.

¿ QUÉ EL ES FRIAJE Y COMO AFECTA?

Este fenómeno meteorológico está provocado por el ingreso de una masa de aire frío proveniente de la Antártida, que avanza desde la selva sur hacia otras zonas de la Amazonía. Su presencia genera cambios bruscos en las condiciones habituales del clima.

Además su presencia suele comenzar con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se desplazan de sur a norte con cobertura nubosa provoca una disminución de las temperaturas máximas, afectando principalmente a las regiones amazónicas.