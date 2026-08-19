Expo Gourmet 2026 reunirá más de 80 marcas, catas y cocina en vivo en Miraflores

Lima se prepara para vivir un fin de semana para los paladares más exigentes en un encuentro que reunirá a más de 80 expositores y los mejores profesionales de dicho sector gastronómico.

El 29 y 30 de agosto, Casa Prado será escenario del Primer Gran Encuentro Internacional de Productos Gourmet, Delicatessen & Bebidas Premium, una experiencia que reunirá los mejores productos gourmet, degustaciones, catas, masterclasses y propuestas gastronómicas innovadoras.

Lima se prepara para vivir un fin de semana para los paladares más exigentes en un encuentro que reunirá a más de 80 expositores y los mejores profesionales de dicho sector gastronómico.

Durante dos días, los asistentes podrán degustar, descubrir, aprender y comprar una amplia selección de productos gourmet nacionales e internacionales, además de participar en diferentes experiencias sensoriales alrededor de productos de charcutería, quesos, panadería artesanal, cafés de especialidad, chocolates de origen, aceites de oliva, vinos, piscos, cervezas artesanales y otras categorías de productos seleccionados.

Más que un encuentro comercial, EXPO Gourmet ha sido concebida como una atractiva plataforma local para la exhibición, posicionamiento, promoción y venta de nuevos y reconocidos productos del mercado gourmet nacional e internacional, poniendo en valor la historia, el origen, la calidad y los procesos que existen detrás de cada producto.

El encuentro, cuya representación exclusiva en el Perú está a cargo de Corporación Multiferias, contará con diferentes espacios especialmente diseñados para recorrer y descubrir nuevas propuestas gastronómicas.

Entre las zonas que conforman el evento se encuentran la Plaza Gourmet, el Mercado Gourmet, el Salón de la Fama y la Gran Reserva Gourmet, esta última con una selección de productos exclusivos a condiciones especiales durante los días del evento.

Uno de los principales diferenciales de EXPO Gourmet será su programación de experiencias en vivo. Las actividades han sido diseñadas para que el visitante no sea únicamente espectador, sino que pueda conocer e interactuar directamente con especialistas de diferentes categorías de productos quienes compartirán toda su experiencia y conocimiento sobre cómo reconocer, combinar y disfrutar diferentes productos.

El sábado 29 de agosto, luego de la inauguración oficial con representantes del Ministerio de la Producción, comenzará una jornada que recorrerá diferentes universos gastronómicos.

El café de especialidad abrirá las experiencias de la mañana con catas y sesiones orientadas a descubrir aromas, perfiles y características de distintos granos. Durante la tarde, los visitantes podrán aprender el arte de construir tablas de quesos y charcutería, conocer el proceso “Del Cacao al Chocolate” y explorar una selección de aceites y productos gourmet.

Al caer la tarde y durante la noche, la experiencia dará paso al mundo de las bebidas, con propuestas de maridaje, piscos, sabores regionales y experiencias premium, donde el producto peruano tendrá especial protagonismo.

El domingo 30, EXPO Gourmet continuará desde el mediodía con experiencias dedicadas al rubro de Panadería Artesanal y joyas del mar con productos marinos seleccionados bajo el concepto “Del Mar a la Mesa”, así como también experiencias alrededor de chocolates de origen y una Despensa gourmet donde aceites, vinagres, condimentos, mieles, entre otros productos especiales, serán los protagonistas.

UNA VITRINA PARA EL MERCADO GOURMET

Es así como EXPO Gourmet se convertirá en el punto de encuentro del placer gastronómico de aquellos amantes de los sabores exquisitos, novedosos e inigualables.

La primera edición apuesta por reunir en un solo lugar producto, conocimiento y experiencia, ofreciendo al visitante la posibilidad de descubrir nuevas marcas, conversar con sus creadores, degustar propuestas que no encuentra habitualmente en un mismo espacio y aprender directamente de quienes conocen cada producto.