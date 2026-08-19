Lima tendrá días más cálidos y llegará hasta los 30 °C, según Senamhi

Lima se prepara para un aumento de temperatura durante los próximos días. Según el Senamhi, los termómetros podrían alcanzar hasta los 30 °C entre el jueves 20 y el sábado 22 de agosto, luego de la disminución de las lloviznas.

Para este jueves se prevén temperaturas de entre 24 °C y 30 °C en la costa central. El viernes los valores oscilarían entre 24 °C y 28 °C, mientras que el sábado se registrarían temperaturas de hasta 27 °C.

MAYOR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

El incremento de las temperaturas también estaría acompañado por mayor radiación ultravioleta durante las horas del mediodía. Asimismo, se esperan ráfagas de viento en algunos sectores de la capital.

Ante estas condiciones, se recomienda reducir la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. También es importante utilizar protección frente a la radiación ultravioleta durante las horas de mayor intensidad.