Adolescente fue asesinado a balazos cerca de un parque en el Callao: le dispararon más de 10 veces

Según primeras informaciones, un joven de 16 años fue atacado a balazos anoche por dos desconocidos cerca del parque Tiwinza, en el sector Sarita Colonia, Callao. Tras el atentado, los sujetos abordaron un auto color negro y escaparon.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al menor e inmediatamente trasladarlo a emergencia del hospital de Ventanilla. A los minutos de llegar al nosocomio, el muchacho dejó de existir.

FAMILIARES NO DECLARARON

En la zona del ataque, peritos de criminalística recogieron evidencias balísticas para iniciar los análisis correspondientes. Los vecinos señalaron que escucharon más de diez disparos, pero evitaron salir de sus casas en ese momento.

Las autoridades investigan para identificar a los responsables del atentado y establecer las causas del crimen. Familiares de la víctima evitaron declarar a la prensa. Las cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los atacantes del muchacho.