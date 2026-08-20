Eres comerciante: conoce cuánto debes aportar al mes para contar con una pensión de por vida en la ONP

Si eres comerciante y realizas un aporte mensual de S/ 147 soles al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), durante un periodo mínimo de 10 años, podrás acceder a una pensión de jubilación de por vida y a un seguro de salud, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en el marco de la iniciativa “Cada día suma: tu negocio es el presente. Tu pensión, tu futuro”, que busca promover la cultura previsional en dicho sector e incentivar el ahorro de S/ 5 soles diarios para cumplir con el aporte mensual.

Como parte de dichas acciones, personal de la ONP viene recorriendo las 86 galerías del Mercado Central de Lima Metropolitana para sensibilizar a los comerciantes sobre la importancia de ahorrar para contar con una pensión de por vida en el futuro, a la cual pueden acceder aportando al Sistema Nacional de Pensiones.

Protección contra accidentes y enfermedades

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, explicó a los comerciantes que sus aportes no solo sirven para contar con una pensión de jubilación, sino que también los protegen en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida seguir trabajando, pueden solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, ambos hasta su recuperación o de por vida. Para ello el afiliado debe haber aportado, por lo menos, 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente.

Asimismo, si el titular fallece, la pensión se entrega a su familia a través de la pensión de viudez, orfandad o ascendencia.

Los ciudadanos interesados pueden afiliarse desde su celular a través de onpvirtual.pe opción “Mi primer aporte”, opción “quiero afiliarme voluntariamente”.

La entidad recordó que los afiliados pueden realizar sus aportes sin incurrir en mora, hasta el último día del mes siguiente. Por ejemplo, el aporte correspondiente a agosto puede efectuarse hasta el 30 de septiembre. Asimismo, si en algún mes el afiliado no puede realizar su aporte, puede retomarlo posteriormente, ya que los aportes acumulados no se pierden.

¿Cómo se puede realizar el pago?

A través de los siguientes canales digitales, disponibles las 24 horas:

• Billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

• Plataforma de pago Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial:

• Agentes Interbank con el código de servicio 0600203 y el número de documento de identidad del afiliado.

• En las ventanillas del Banco de la Nación, indicar el número de documento de identidad del afiliado, mes y monto a pagar.

Para orientación se puede llamar a ONP Te escucha (01) 634 2222, opción 1 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.