Día Mundial de la Fotografía: 5 apps para editar fotos desde el celular y obtener resultados profesionales

¿Te cuesta conseguir una buena fotografía pese a probar distintos filtros? ¿La editas una y otra vez, pero el resultado aún no te convence? Aunque hoy el celular permite capturar y publicar imágenes en segundos, una buena edición no consiste en acumular efectos, sino en elegir la herramienta adecuada y aplicar ajustes que respeten la luz, el color y la naturalidad.

Para Maribel Chumbe, docente de la Facultad de Diseño y Comunicaciones de IDAT, la fotografía móvil ha dado mayor autonomía a los creadores de contenido y a cualquier usuario que busque mejorar sus imágenes, pues permite producir y compartir fotografías desde cualquier lugar, sin depender de una computadora.

ESTÉTICA VISUAL

“Hoy podemos tomar, editar y publicar fotografías en tiempo real desde el celular. Las aplicaciones facilitan el proceso y permiten mantener una estética visual coherente; aún así, deben utilizarse con criterio para que el resultado conserve naturalidad”, indicó.

En la semana del Día Mundial de la Fotografía, la especialista comparte cinco apps para editar fotos desde el celular y acercarse a un acabado profesional, incluso sin experiencia técnica. Toma nota.

1 - Lightroom Mobile. Permite corregir la exposición y el color con precisión, además de crear o guardar presets para ahorrar tiempo y mantener una estética visual coherente. Cuenta con herramientas gratuitas y funciones avanzadas en su versión Premium.

2 - Adobe Express. Integra edición fotográfica, eliminación de fondos, diseño y herramientas de inteligencia artificial. También permite adaptar una misma imagen a distintos formatos de redes sociales. Ofrece una versión gratuita y opciones Premium.

3 - VSCO. Destaca por sus filtros y presets, especialmente para quienes buscan una estética uniforme y de apariencia natural. Algunas herramientas son gratuitas y otras requieren una membresía.

4 - Canva. Ayuda a convertir fotografías en carruseles, historias o publicaciones mediante plantillas editables. Permite reemplazar imágenes, textos y colores con facilidad. Dispone de una versión gratuita y otra Pro.

5 - Snapseed. Sirve para realizar retoques rápidos o selectivos, corregir elementos, ajustar luz y color, aplicar filtros y editar archivos. RAW. La aplicación de Google no requiere suscripciones ni compras y tampoco incluye marcas de agua.

TEMPERATURA DEL COLOR

“Uno de los errores más comunes es pensar que una buena edición requiere aplicar muchos filtros o utilizar todas las funciones disponibles. Antes de exportar, conviene preguntarse si la imagen comunica lo que buscamos y si todavía se ve natural”, puntualizó Chumbe.

Como punto de partida, la especialista de IDAT aconseja revisar la exposición, moderar el contraste, corregir la temperatura del color y utilizar la nitidez sin excesos. También recomienda enderezar o recortar la imagen cuando sea necesario y elegir aplicaciones que exporten en buena resolución y sin marca de agua.