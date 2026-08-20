Diputada Nary Pinasco visitó a pacientes loretanos trasladados a Lima

También realizó una visita inopinada a los almacenes de medicamentos del instituto, constatando el adecuado abastecimiento, así como las condiciones de limpieza y orden.

La diputada Nary Pinasco visitó a los dos ciudadanos provenientes de Loreto que fueron trasladados a Lima para recibir atención especializada en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

Durante su visita, pudo conocer de primera mano las condiciones en las que vienen siendo atendidos, conversar con los médicos responsables de su tratamiento y realizar las gestiones necesarias para acompañar de cerca su proceso de recuperación.

Asimismo, junto al director del INCOR, Dr. Jorge Ortega, realizó una visita inopinada a los almacenes de medicamentos del instituto, constatando el adecuado abastecimiento, así como las condiciones de limpieza y orden de las instalaciones. También destacó la atención y el compromiso del personal médico con sus pacientes.

Desde Lima, la diputada Nary Pinasco continúa acompañando y realizando las gestiones necesarias para que los ciudadanos loretanos que requieren atención especializada puedan acceder a una atención oportuna y adecuada.