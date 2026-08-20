¿Tu vivienda está preparada para un sismo? Conoce cómo identificar el riesgo de tu zona en Lima

Lima se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que conocer las condiciones del lugar donde vivimos o trabajamos es fundamental para reducir riesgos ante una emergencia.

El nivel de peligro puede variar según las características del suelo, la ubicación y las condiciones de las edificaciones. Estos factores pueden influir en el impacto de un movimiento telúrico.

Los ciudadanos pueden revisar mapas y plataformas oficiales que ofrecen información sobre peligros y riesgos en diferentes sectores de la capital. Estas herramientas permiten conocer mejor el entorno y tomar medidas preventivas.

También es importante identificar las rutas de evacuación, ubicar zonas seguras y revisar el estado de la vivienda o centro laboral. Contar con una mochila de emergencia completa es otra medida clave de preparación.