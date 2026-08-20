¿Cómo activar las alertas de sismos de Google en un celular Android?

El sistema Android Earthquake Alerts utiliza los sensores de los teléfonos para detectar movimientos sísmicos y enviar avisos a usuarios ubicados en las zonas afectadas.

Google cuenta con el Android Earthquake Alerts System, una tecnología que utiliza los sensores de los teléfonos Android para detectar movimientos sísmicos y emitir alertas a los usuarios que se encuentran en las zonas donde podría sentirse un temblor.

El sistema aprovecha la información de más de 2 mil millones de dispositivos Android en todo el mundo. Los teléfonos funcionan como pequeños sensores que registran vibraciones y movimientos, cuyos datos son combinados para determinar si se está produciendo un sismo.

La herramienta no predice terremotos. Su función es detectar un movimiento que ya comenzó y, en determinadas circunstancias, proporcionar algunos segundos de anticipación antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen a determinadas zonas.

¿Cómo activar las alertas de terremotos?

Para utilizar esta función en un teléfono Android, se deben seguir estos pasos:

Abrir la configuración del teléfono.

Ingresar a “Seguridad y emergencia” y seleccionar “Alertas de terremotos”.

Si esta opción no aparece, ingresar a “Ubicación”, luego a “Avanzada” y buscar la opción para activar las alertas de terremotos.

La función puede desactivarse siguiendo la misma ruta en la configuración del dispositivo. Además, se recomienda mantener actualizado el sistema operativo y verificar que las notificaciones de emergencia estén habilitadas. Las personas que no cuentan con un teléfono Android compatible pueden buscar en Google términos como “temblor” para consultar información sobre movimientos sísmicos detectados recientemente.

La información mostrada por Google permite conocer los eventos registrados, aunque la tecnología no sustituye las mediciones oficiales realizadas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mediante su red de instrumentos sísmicos. Por ello, las alertas de Google deben considerarse una herramienta complementaria para recibir información rápida ante un movimiento sísmico.