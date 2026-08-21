Capturan a integrantes de 'Los Destructores de la Gris': extorsionaban a mototaxistas de Breña

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres extranjeros que integrarían la banda criminal ‘Los Destructores de la Gris’, vinculada a extorsiones contra mototaxistas en el distrito de Breña.

Fueron identificados como Jaiker M. (26), José G. (25) y Kleiver G. (26), todos de nacionalidad venezolana. Ellos fueron detenidos durante operativos desarrollados en el distrito de Breña, así como en el Cercado de Lima.

Las autoridades policiales informaron que los detenidos tenían en su poder un artefacto explosivo tipo dinamita, una pistola, municiones, un mototaxi y una motocicleta.

ASESINATOS DE MOTOTAXISTAS

No se descarta, tras el hallazgo del mototaxi, que los extranjeros intervenidos actuaban como falsos conductores, para infiltrarse en las empresas y recopilar sin dificultad información personal de sus víctimas.

Se investiga si los integrantes de la banda ‘Los Destructores de la Gris’ están detrás de los dos últimos asesinatos de mototaxistas de la empresa Los Pioneros II de Breña, ocurridos a inicios del presente año.