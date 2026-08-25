El Agustino: a balazos rescatan empresario secuestrado y detienen a siete delincuentes extranjeros

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional rescataron a un empresario que horas antes había sido secuestrado y era retenido en una vivienda del asentamiento humano Ancieta Baja, en El Agustino.

En el operativo, las autoridades detuvieron a siete personas, todas venezolanas. Entre ellos hay dos menores de edad. En un primer momento, los criminales trataron de escapar disparando a los agentes.

LOS INJERTOS DEL MAL

En el lugar, los policías encontraron un celular con los videos grabados por los delincuentes como prueba de vida para pedir rescate a los familiares del empresario, además de un arma de fuego y municiones.

Según las investigaciones, el empresario fue secuestrado en la calle Las Cucardas y, por su liberación, los malhechores, que pertenecerían a la organización criminal Los Injertos del Mal, exigían 100 mil soles.