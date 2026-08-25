Hombre queda en UCI tras violento choque con patrullero policial en Jesús María

El impacto provocó que ambas unidades terminaran volcadas en plena vía, mientras la víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud.

Un violento accidente se registró durante la madrugada en el distrito de Jesús María, cuando un patrullero de la Policía Nacional impactó contra otro vehículo, provocando que ambas unidades terminaran volcadas en plena vía.

El accidente dejó a un hombre gravemente herido, quien viajaba como copiloto del vehículo negro y resultó ser el más afectado tras el impacto. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo atención médica.

Ante esta situación, la pareja de la víctima hizo un llamado a las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, pidió que no se deje desamparado al afectado, debido a la delicada condición en la que se encuentra.

PIDE CLARIDAD DE LOS HECHOS

Asimismo, denunció que, pese al delicado estado en el que se encontraba tras el accidente, la autoridad involucrada no habría mostrado ningún tipo de consideración ni compasión hacia ella. “Me querían amarrocar pese a que estaba herida y a pesar de que nosotros somos las víctimas en este caso”, indicó la pareja de la víctima.

Tras el accidente, la pareja del afectado, quien se encontraba conduciendo el vehículo en ese momento, pidió a las autoridades que el efectivo policial que manejaba el patrullero asuma la responsabilidad correspondiente por lo ocurrido. “Hago un llamado al general Arriola para que haga justicia a mi y a mi pareja, para que se haga responsable de todo, porque mi camioneta ha quedado inservible”, agregó.