“Las Sabrosas de la Ruta” regresan: banda de mujeres roba a pasajeros en buses

Las presuntas delincuentes identificarían a sus víctimas y trabajarían en grupo para distraerlas y sustraer celulares y otros objetos de valor.

Una peculiar modalidad de robo se ha vuelto recurrente en varios paraderos de la Panamericana Norte, donde un grupo de mujeres aprovecharía la congestión dentro de los buses para sustraer las pertenencias de los pasajeros.

Estas mujeres, conocidas como “Las Sabrosas de la Ruta”, aprovecharían los momentos de mayor aglomeración para bolsiquear a los pasajeros y extraer sus objetos de valor. Luego, escaparían entre el tumulto para evitar ser identificadas.

UN PECULIAR MODO OPERANDI

Estas mujeres identificarían previamente a sus víctimas y, en algunos casos, incluso subirían al mismo bus para ejecutar el robo. Una de ellas se encargaría de distraer al pasajero, mientras otra aprovecharía el descuido para sustraer sus pertenencias, siendo el celular uno de los objetos más buscados.

Asimismo, según declaraciones de algunos testigos, estas mujeres adoptarían una actitud violenta al ser descubiertas y, en algunos casos, incluso habrían agredido físicamente a sus víctimas para intentar escapar del lugar.