¡El famoso 50/50! ¿Es justo o termina siendo desproporcionado en una pareja?

El debate sobre el 50-50 en las relaciones de pareja continúa generando opiniones divididas. Mientras algunas personas consideran que ambos deben compartir por igual los gastos, otras sostienen que quien invita debería asumir la cuenta.

Sin embargo, especialistas advierten que las responsabilidades económicas, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y los bienes adquiridos durante una convivencia también forman parte de los acuerdos que pueden asumir las parejas.

En el Perú, además, la convivencia puede generar consecuencias legales que muchas personas desconocen. “Según lo que dice la constitución, convivo con una persona más de dos años consecutivos, es como si me hubiera casado, entonces aplica como si fuera una sociedad de gananciales, la mitad de lo mío es tuyo y la mitad de lo tuyo es mío”, indicó Rommy Chang, abogada penalista.

¿EL 50-50 TAMBIÉN SE APLICA A LAS RESPONSABILIDADES DEL HOGAR?

Muchos ciudadanos tienen posiciones distintas sobre la división de gastos. Algunos consideraron que lo más justo es que ambos aporten por igual, mientras otros señalaron que el hombre debería asumir los gastos. “Las primeras citas yo si creo que sería mejor que el hombre o el que invita que pague todo”, indicó una ciudadana.

No obstante, una relación equitativa no necesariamente significa que ambas personas aporten exactamente la misma cantidad de dinero. También deben considerarse los ingresos de cada uno y las labores que realizan dentro del hogar.

PROYECTO DE VIDA EN COMÚN

Por ello, especialistas destacan la importancia de establecer acuerdos claros sobre el proyecto de vida en común. Más allá del popular 50-50 para pagar una cuenta, las parejas deben conversar sobre sus ingresos, bienes, responsabilidades familiares y expectativas a futuro.