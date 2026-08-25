Dentista es acusado de abuso sexual por varias mujeres: denunciante asegura que hubo amenazas

La denunciante cuestionó el intento de archivar su caso y aseguró que tuvo que apelar para que la investigación continuara.

En diálogo con Exitosa, “Jerly”, una de las mujeres que denunció al dentista Segundo Job Ríos por presunto abuso sexual, relató las diligencias que realizó tras presentar su denuncia y aseguró que entregó una prenda íntima como parte de las pericias. La agraviada afirmó que los resultados de Medicina Legal respaldaron su acusación.

La mujer señaló que su caso se remonta a años atrás y que, en febrero de 2022, recibió los resultados de las diligencias. Según su testimonio, posteriormente tuvo que apelar luego de que se intentara archivar la investigación.

La víctima, sostuvo que algunas de las presuntas víctimas no se habrían animado a denunciar debido a las amenazas por parte del agresor. "Me escribieron dos chicas y hay personas que no querían denunciar justamente porque él las amenazaba, entonces sentía impotencia, sentía cólera", indicó.

CUESTIONAN ARCHIVO DE ANTERIOR INVESTIGACIÓN

“Jerly” también aseguró que existiría un antecedente judicial relacionado con una presunta agresión bajo una modalidad similar. "Ya tenía un caso antes que el mío archivado por la misma modalidad sexual, es una persona que paga, no sé qué hace, pero se zafa de todas", manifestó.

Mientras continúan las investigaciones contra Segundo Job Ríos, las autoridades deberán evaluar los testimonios, pericias y demás elementos incorporados al caso para determinar si existen responsabilidades.