Capturan sujeto que trasladaba explosivos en Puno: sería indagado por tenencia de materiales peligrosos

En un amplio operativo, las autoridades detuvieron a Wilber Condori, de 46 años, por el presunto delito de tenencia de materiales peligrosos, debido a que transportaba explosivos.

El jefe de la región policial de Puno, Tomás Guardia, señaló que la intervención se realizó en el jirón Mama Ocllo con jirón San Pedro, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

FISCALÍA DE JULIACA

El sujeto conducía un camión donde trasladaba 34 cajas de dinamita, 12 cajas de mecha, 3 cajas de detonadores y 5 cajas de fulminantes; toda la mercadería y el vehículo fueron incautados.

Todo lo decomisado, valorizado en S/ 580 mil, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Juliaca, que inició con las investigaciones para determinar las responsabilidades, informa RPP.