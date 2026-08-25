Carabayllo: cae alias ‘Maestro Roshi’, presunto cabecilla de banda dedicada al tráfico de drogas

Durante la intervención, los agentes incautaron droga, un arma de fuego, municiones, dos cacerinas y una balanza en una vivienda de la urbanización El Sol de Carabayllo.

Agentes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional desarticularon a la presunta banda criminal ‘Los Fantasmas del Norte’, dedicada al tráfico ilícito de drogas, durante un operativo realizado en el distrito de Carabayllo. La intervención permitió capturar a tres personas e incautar una importante cantidad de estupefacientes.

El operativo se desarrolló en una vivienda de la urbanización El Sol de Carabayllo, donde fue detenido Luis Eduardo Vera Sansoni (68), alias ‘Maestro Roshi’, señalado por la Policía como presunto cabecilla de la organización, además de una adolescentes de 16 años.

Según las autoridades, el intervenido cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y habría cumplido prisión por este delito. Asimismo se encontró droga, un arma de fuego, municiones, dos cacerinas y una balanza.

INCAUTAN DROGA Y ARMA EN OPERATIVO

De acuerdo con información policial, ‘Los Fantasmas del Norte’ tenían en su poder siete ladrillos de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, además de más de un kilo y medio de marihuana y alrededor de 10 mil ketes de droga.

El coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, señaló que alias ‘Maestro Roshi’ habría cumplido funciones de almacenamiento y distribución de los estupefacientes. “Alias ‘Roshi’ tendría una actividad criminal recurrente en lo que es tráfico ilícito de drogas, ya que había estado recluido en el penal Lurigancho desde el 2016 en varias oportunidades. Él era el encargado de almacenar la droga y designar a dónde se iba a distribuir”, indicó.

NIEGA PERTENECER A ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Por otro lado, el hombre de 30 años intervenido durante el operativo habría sido identificado por la Policía como el encargado de realizar las entregas de droga. Sin embargo, el intervenido negó formar parte de la organización criminal y aseguró que trabajaba realizando pedidos de Temu.