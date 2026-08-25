Reniec lanza campaña de DNI gratis en varias regiones del Perú: lugares de atención y beneficiados

La campaña de DNI gratis se realizará en 23 regiones del país del 25 al 30 de agosto. Conoce los lugares, horarios de atención y ciudadanos que pueden acceder a este beneficio.

Del 25 al 30 de agosto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realiza una campaña de trámites y entregas gratuitas del Documento Nacional de Identidad (DNI) en distintas regiones del país. La jornada también incluye asistencia registral para los ciudadanos que participen.

El horario de atención varía según el punto establecido para la campaña. Las actividades se desarrollarán en municipalidades, auditorios, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos. A continuación, conoce las regiones, los lugares de atención y los ciudadanos que pueden acceder a los servicios gratuitos.

Lugares de atención y beneficiados por la campaña de DNI gratis

La campaña se desarrolla en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Los ciudadanos pueden consultar en este ENLACE (http://t.ly/EfEO8) los lugares y horarios de atención correspondientes a cada región.

Los beneficiarios de la campaña son menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Ellos pueden acceder a diversos trámites relacionados con el DNI, recoger su documento de identidad y recibir orientación sobre registros civiles.

¿Cómo revisar el estado del trámite de DNI?

Durante la campaña, Reniec también entrega el DNI electrónico 3.0 a los ciudadanos que realizaron el trámite correspondiente.

Para conocer si el documento ya está disponible, los ciudadanos pueden revisar el estado de su trámite en este ENLACE (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm). Si el sistema indica que el trámite se encuentra al 100 %, el ciudadano puede acudir a recoger su DNI.

¿El DNI azul vigente todavía es válido?

Reniec recuerda que el DNI azul vigente mantiene su validez para realizar diversos trámites hasta la fecha de caducidad que figura en el documento.

Cabe resaltar que, a pesar de que la entidad ya no emite el DNI azul, los documentos que aún se encuentran vigentes no pierden su validez ni requieren un cambio obligatorio al DNI electrónico.

En el caso de las personas mayores de 60 años cuyo DNI azul cuenta con la denominación “No caduca” en la fecha de vencimiento, el documento mantiene su validez de manera permanente.