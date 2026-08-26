Mujer es condenada por discriminar a conserje de un condominio del Rímac

La sentenciada reconoció su responsabilidad por expresiones ofensivas relacionadas con la condición étnica, racial y económica del trabajador.

Luego de proferir expresiones ofensivas contra un hombre que trabajaba como conserje de apoyo y vigilante en el condominio Praderas, ubicado en el distrito del Rímac, una mujer fue condenada a un año, 11 meses y 10 días de prisión suspendida por el delito de discriminación.

El Poder Judicial dictó la sentencia mediante un proceso de terminación anticipada, luego de que la acusada reconociera su responsabilidad. Según la investigación fiscal, la mujer realizó expresiones discriminatorias relacionadas con la condición étnica, racial y económica del trabajador.

El agraviado logró grabar con su teléfono celular parte de los insultos y expresiones ofensivas. Este registro fue incorporado como elemento de prueba durante el proceso judicial.

DEBERÁ PAGAR 4 MIL SOLES COMO REPARACIÓN CIVIL

Además de la condena, el Poder Judicial ordenó a la sentenciada pagar S/4,000 de reparación civil a favor del agraviado. También deberá recibir de manera obligatoria terapias psicológicas y conductuales orientadas a prevenir nuevos actos de discriminación.

La pena de prisión suspendida se mantendrá mientras la mujer cumpla las reglas de conducta establecidas por las autoridades. En caso de incumplimiento, podría hacerse efectiva.