Tragedia en Ventanilla: niño de seis años muere atropellado por una miniván

El niño regresaba a su vivienda después de acudir a una panadería junto con otro menor.

A pocos metros del colegio Francisco Bolognesi, ubicado en el asentamiento humano Las Lomas, en Ventanilla, un accidente de tránsito acabó con la vida de un niño de seis años, quien fue atropellado por una miniván que circulaba por la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, la víctima regresaba a su vivienda junto con otro niño luego de acudir a una panadería. Cuando ambos intentaron cruzar la pista, fueron embestidos por el vehículo.

Uno de los menores quedó tendido sobre el pavimento, mientras que el niño de seis años fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después de ingresar al establecimiento de salud.

VECINOS PIDEN SEMÁFOROS Y ROMPEMUELLES

Debido a que por esta zona transitan numerosos escolares, los vecinos solicitaron a las autoridades la instalación de semáforos y rompemuelles, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos y evitar que ocurra una nueva tragedia.

El conductor de la miniván permanece detenido en la comisaría Los Reyes, donde se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. La familia del menor exige justicia y pide que el caso no quede impune.