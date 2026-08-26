Atropello en Independencia termina en tragedia: enfermera muere tras permanecer en UCI

Tras ser brutalmente arrollada por un vehículo que perdió el control en una pendiente en el Asentamiento Humano José Olaya del distrito de Independencia, Marta Gil Reyes falleció luego de permanecer durante dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ante este lamentable desenlace, sus familiares exigieron justicia a las autoridades y pidieron que el caso no quede impune. “Nosotros estamos pidiendo justicia por mi hermana porque no debió morir de esa manera muy aparatosa, yo quisiera pedir a las autoridades que hagan algo en esta vía”, indicó el hermano de la víctima.

FAMILIARES PIDEN JUSTICIA

Ante esta situación, el hermano de la víctima también pidió la intervención de las autoridades para mejorar las condiciones de la zona, debido a que los constantes accidentes registrados en el sector han puesto en riesgo no solo a los transeúntes, sino también a las viviendas aledañas.

Asimismo, los familiares expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el responsable del accidente pueda recuperar su libertad sin asumir las consecuencias correspondientes por lo ocurrido. “Sin embargo por parte de la fiscalía no nos han notificado absolutamente nada si es que se va a realizar o solicitar a criterio del fiscal una detención preliminar o si se va realizar alguna otra diligencia”, manifestó la abogada de la familia.