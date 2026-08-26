El Festival del Pan y su Postrecito reunirá a 20 expositores del 28 al 30 de agosto en Barranco

Panes artesanales de diversas regiones del país y los dulces de antaño se encontrarán en un solo lugar.

Apostando por los emprendedores que mantienen vivas las tradiciones gastronómicas del Perú, el Festival del Pan y su Postrecito regresa del 28 al 30 de agosto al Pasaje Chabuca Granda, en Barranco, para reunir a 20 expositores en un solo espacio y poner en valor los sabores y productos que forman para de nuestra identidad cultural.

La iniciativa, a cargo de Dulce Perú, busca brindar una vitrina a pequeños productores y emprendedores dedicados a la elaboración artesanal de panes y dulces tradicionales, contribuyendo a preservar recetas que han pasado de generación en generación y que representan la diversidad gastronómica de nuestra nación.

La propuesta cobra especial relevancia durante agosto, mes en el que el cuarto viernes se celebra el Día del Café Peruano, una fecha que invita a reconocer el trabajo de los productores y emprendedores que hacen posible que el café peruano llegue a las mesas de los consumidores, tanto dentro como fuera del país.

Durante el festival, los visitantes podrán conocer y degustar de una amplia variedad de panes regionales, entre ellos pan de kiwicha, pan chapla, tanta wawa en sus diversas formas, pan de tres puntas, pan de Oropesa, pan de quinua y pan de camote y mucho más.

Asimismo, los dulces peruanos de antaño tendrán un espacio especial, no solo por su sabor, sino porque forman parte de la memoria y las tradiciones de numerosas familias peruanas. Entre las opciones estarán la mazamorra morada, arroz con leche de convento, arroz zambito, guargüeros, melcocha, bola de oro, ranfañote, budín de chancay, picarones y chocotejas, entre otros.

El festival del Pan y su postrecito será una oportunidad para disfrutar de nuestros sabores tradicionales y, al mismo tiempo, apoyar a los emprendedores peruanos que trabajan para mantener vigentes nuestras costumbres gastronómicas.

La cita será del viernes 28 al domingo 30 de agosto, desde las 9:00 am hasta las 9:00 p.m., en el Pasaje Chabuca Granda, Barranco. Una propuesta para compartir en familia, descubrir nuevos sabores y celebrar la riqueza de la gastronomía peruana. ¡Te esperamos!