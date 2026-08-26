Tinkuy 2026 convoca a escolares de todo el país a presentar proyectos sobre diversidad cultural

Escolares de todo el país podrán presentar proyectos que promuevan la diversidad cultural y lingüística.

Estudiantes de primaria, secundaria y Educación Básica Alternativa de todo el país podrán participar en el Tinkuy 2026, encuentro nacional que reúne proyectos escolares relacionados con la valoración diversidad cultural y lingüística del Perú.

La convocatoria ya está abierta y las bases pueden consultarse en PerúEduca. Los equipos estarán integrados por estudiantes y un docente asesor. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación: https://www.minedu.gob.pe/tinkuy2026

El ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que el encuentro permitirá a los escolares compartir conocimientos y experiencias de sus comunidades y valorar las lenguas originarias.

“Es mucho más que un concurso; es un espacio donde nuestros estudiantes reconocen sus raíces, comparten sus saberes y aprenden a valorar la diversidad que nos une como país”, afirmó el jefe del sector Educación al destacar la participación de escolares de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales del Perú.

CATEGORÍAS CONSIDERADAS

El Tinkuy 2026 contempla tres categorías según el nivel educativo. Qullana, que significa líder en quechua, está dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial.

Jibarí, líder en ashaninka, comprende a estudiantes de primero a quinto de secundaria y se divide en dos subcategorías. La primera reúne a estudiantes de primero y segundo grado, y la segunda a los de tercero, cuarto y quinto.



La tercera categoría es Irpiri, líder en aimara, destinada a estudiantes de tercero y cuarto grado del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa, con participación presencial y virtual.

De la escuela al encuentro nacional

El proceso comenzará entre agosto y setiembre con la elaboración y presentación de los proyectos dentro de las instituciones educativas. En esta etapa también se elegirán a los representantes que participarán en las siguientes fases.

Durante setiembre se desarrollarán las etapas UGEL y DRE, con jornadas comunitarias y encuentros regionales en los que se seleccionarán los proyectos que continuarán en competencia, considerando su calidad pedagógica y pertinencia cultural.

La etapa Nacional se desarrollará entre octubre y noviembre. Los proyectos serán evaluados por el Minedu, jurados estudiantiles y mediante una votación nacional virtual. El encuentro nacional está previsto para la tercera semana de noviembre.

Los participantes y docentes asesores recibirán diplomas de reconocimiento. Los profesores que acompañen a los proyectos ganadores nacionales también podrán recibir resoluciones viceministeriales de felicitación.

Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en la plataforma habilitada para el Tinkuy 2026.

Oficina de Prensa

San Borja, 26 de agosto de 2026