¿Qué pasa con las tachas y exclusiones sin resolver?

En las ERM 2026, el JNE amplió hasta el 23 de agosto el plazo para que los JEE resuelvan tachas y exclusiones en primera instancia.

En el derecho electoral, el tiempo no es solo un marco de referencia; es una regla estricta. Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) se rigen por un calendario donde los plazos son fatales e improrrogables. Recientemente, el proceso atravesó uno de sus momentos más críticos: el vencimiento del plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan en primera instancia los pedidos de tacha y exclusión.

Ante la inmensa carga procesal, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una prórroga excepcional, fijando como límite máximo la medianoche del domingo 23 de agosto. Pero, ¿qué ocurre jurídicamente cuando el reloj marca las 00:00 horas y quedan expedientes sin resolver? La respuesta se resume en un principio fundamental: la preclusión.

¿Qué es la preclusión electoral?

La preclusión significa que, una vez vencido un plazo legal, la etapa procesal se cierra definitivamente. Es como una puerta que se bloquea automáticamente para garantizar que el proceso logístico (como la impresión de cédulas y la conformación de listas) pueda avanzar. Esto brinda predictibilidad y seguridad jurídica tanto a los candidatos como a los electores.

¿Qué PUEDEN y NO PUEDEN hacer los JEE tras el vencimiento?

Con el hito del 23 de agosto ya vencido, la competencia temporal de los JEE en primera instancia ha fenecido para alterar las listas por causales comunes.

• Lo que NO pueden hacer: Los JEE están jurídicamente impedidos de emitir resoluciones que dispongan exclusiones o declaren fundadas las tachas de manera extemporánea. Cualquier fallo en este sentido sería nulo de pleno derecho por vulnerar el debido proceso y la seguridad jurídica.

• Lo que SÍ pueden hacer: La autoridad electoral mantiene la obligación de cerrar los expedientes pendientes. Para ello, deben declarar la improcedencia sobrevenida o la sustracción de la materia respecto a la exclusión. Asimismo, si existen informes técnicos favorables (por ejemplo, reportes de fiscalización que descartan infracciones), el JEE puede declarar infundadas las imputaciones y archivar definitivamente el caso.

El destino de las candidaturas sin respuesta

¿Qué sucede con aquel candidato que tenía un pedido de tacha o exclusión en su contra, pero el JEE no resolvió hasta el 23 de agosto? Jurídicamente, esa candidatura permanece en carrera. Al extinguirse el plazo de la autoridad para apartarlo del proceso en primera instancia, su postulación se consolida para la siguiente etapa, salvo que proceda alguna excepción muy específica.

Las Excepciones: Diferencia en los art 41.1, 41.2 y 41.3 del Reglamento de Inscripción

Para entender este escenario, es vital leer la "letra chica" de los Reglamentos de Inscripción de Listas. La norma hace una diferencia abismal entre una infracción de campaña y un impedimento constitucional:

1. Las causales que SÍ caducan (Artículos 41.2 y 41.3): Las exclusiones por presunta entrega de dádivas (41.2) o por omisiones y falsedades en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (41.3) están sometidas al rigor preclusivo del calendario. Esto significa que caducan inexorablemente al vencimiento del hito fijado por el JNE (23 de agosto). Si no se excluyó al candidato en ese plazo, ya no se le puede excluir por estos motivos en la vía ordinaria.

2. La excepción extraordinaria (Artículo 41.1): Esta norma opera como una válvula de emergencia. Habilita al JEE a excluir a un candidato incluso hasta un (1) día antes de la elección, pero únicamente por impedimentos constitucionales o legales absolutos y sobrevenidos. Nos referimos a situaciones gravísimas y objetivas: que el candidato reciba una condena firme con pena privativa de la libertad, una inhabilitación legal o una interdicción judicial.

El rol del JNE frente a las apelaciones extemporáneas

Es previsible que algunos denunciantes, frustrados porque el JEE no excluyó a su rival antes del 23 de agosto, decidan apelar la sustracción de la materia ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Qué tanta intervención puede tener el JNE aquí? Muy limitada en cuanto al fondo. Como máxima instancia, el JNE es el principal guardián del cronograma. Ante una apelación que pretenda "revivir" un plazo vencido para excluir a alguien por dádivas u omisiones en su hoja de vida, el JNE deberá ratificar la preclusión. El tribunal supremo no puede subrogarse en la primera instancia para emitir una exclusión originaria fuera de tiempo, pues ello rompería las reglas del juego democrático.

Toda esta estricta arquitectura de preclusión procesal tiene un propósito logístico ineludible: salvaguardar el hito definitivo del 4 de septiembre. Esta es la fecha límite, fatal e improrrogable, para que el Pleno del JNE resuelva la totalidad de las apelaciones sobre tachas y exclusiones en última y definitiva instancia.

La prórroga otorgada a los JEE hasta el 23 de agosto fue precisamente el margen límite para evitar un colapso en la fase final; permitir que la primera instancia emita fallos extemporáneos haría materialmente imposible que el tribunal supremo cumpla con su propio cierre del 4 de septiembre, lo cual paralizaría etapas críticas del proceso, como el diseño y la impresión oficial de las cédulas de sufragio.

En conclusión, el vencimiento del 23 de agosto no es un simple formalismo burocrático; es la garantía de que las elecciones no se conviertan en un proceso interminable. Salvo sentencias penales o inhabilitaciones sobrevenidas de última hora, las listas que superaron esta fecha límite están listas para someterse al único escrutinio que realmente importa: el voto popular.