Lima registrará temperaturas más altas de lo habitual y elevada radiación UV

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima presentará temperaturas superiores a los valores habituales durante los próximos días, debido a las condiciones atmosféricas previstas para la capital.

La entidad señaló que este escenario estará acompañado de niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV), por lo que la exposición directa al sol podría representar un mayor riesgo, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

RECOMENDACIONES

Ante estas condiciones, se recomienda reducir la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar, sombreros o gorras y buscar espacios con sombra cuando sea necesario. También es importante mantener una adecuada hidratación.

Senamhi continuará monitoreando la evolución del tiempo en Lima y otras zonas del país. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar las precauciones correspondientes.