Vía Expresa Sur: este jueves empiezan desvíos por construcción de cuatro puentes peatonales

Emape informó que las restricciones se aplicarán desde el 27 de agosto. Las obras tendrán una duración de 180 días y contemplan cierres parciales y trabajos nocturnos.

Los conductores que utilizan la Vía Expresa Sur deberán tomar sus precauciones desde este jueves 27 de agosto debido al inicio de los trabajos para la construcción de cuatro nuevos puentes peatonales. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que las obras se ejecutarán en tres etapas, con restricciones parciales y cierres temporales aplicados de manera progresiva.

El jefe de Obras de Emape, Eric Mauricio, explicó que los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 180 días. Los nuevos puentes estarán ubicados en los sectores de García García, Vicus, Doña Elsa y Esteban Camere, y contarán con pilares de concreto, además de rampas y escaleras destinadas a facilitar el desplazamiento seguro de los peatones.

Durante la primera etapa se implementará un plan de desvío longitudinal que permitirá restringir el tránsito únicamente en las vías auxiliares, mientras se realizan trabajos en las bermas laterales. Posteriormente, la segunda fase contemplará el montaje de las estructuras y trabajos sobre la vía principal, principalmente durante la noche, entre las 11:00 p. m. y las 6:00 a. m., con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito.

CONEXIONES HABILITADAS

Finalmente, la tercera etapa incluirá la intervención parcial de los accesos y salidas que conectan ambas vías. Según Emape, se mantendrán conexiones habilitadas para garantizar la continuidad del desplazamiento vehicular. Las autoridades recomendaron a los conductores prestar atención a la señalización y considerar posibles demoras mientras duren las obras.