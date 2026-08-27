Ministro Juan Sheput: Ejecutivo evalúa declarar feriados durante la visita del papa León XIV

En amplia entrevista con RPP, el ministro Juan Sheput señaló que el Gobierno evalúa declarar feriados durante la visita del papa León XVI, que se desarrollará del 11 al 16 de noviembre. El santo padre estará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

“Hubo una reunión en la Cancillería donde se conformó la primera sesión, de lo que viene a ser el comité que va a gestionar la visita del papa, y una de las funciones del Ministerio de Trabajo va a ser establecer, solo por la visita del papa, algunos feriados”, dijo.

El titular de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que se declararían feriados regionales, por ejemplo, en Lambayeque, donde irá León XIV, y en otros casos feriados nacionales, como fue durante la visita de los papas Francisco o Juan Pablo II.

FERIADO NACIONAL

Respecto a un posible feriado nacional, “podría ser el día 16, porque hay mucha gente que quiere verlo en la ciudad de Lima; es un tema que está en evaluación (...) la medida también tiene que ver con un tema de seguridad”, indicó el titular del MTPE.

Finalmente, Sheput Moore manifestó que la llegada del sumo pontífice a nuestro país está generando un movimiento económico muy interesante, y prevé una considerable venida de turistas de naciones limítrofes como Colombia y Ecuador.