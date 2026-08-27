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Vía de Evitamiento: motociclista muere tras impactar contra camión y su acompañante resultó herido

El hecho ocurrió en el sentido de norte a sur, cuando el conductor de la unidad se despistó y chocó contra la carrocería posterior del vehículo de carga que transportaba productos perecibles.

Foto Exitosa




Un motociclista falleció anoche tras un accidente de tránsito en la Vía Evitamiento, a la altura del puente Perales, en el distrito de Santa Anita. La víctima viajaba junto a otra persona, que resultó herida.

El hecho ocurrió en el sentido de norte a sur, cuando el conductor de la motocicleta se despistó y chocó contra la carrocería posterior de un camión que transportaba productos perecibles.

GRUPOS DE MOTOCICLISTAS

El conductor, identificado como Emilio Rodríguez, murió de manera instantánea, quedando tendido sobre el pavimento. Su acompañante resultó herido y fue trasladado a una clínica cercana.

En los alrededores del accidente se registró la presencia de un grupo de 'bikers'. Ellos señalaron ser compañeros del fallecido y aseguraron que el joven pertenecía a varios grupos de motociclistas.


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