CNP: las políticas públicas del País deben ir de la mano para combatir la anemia

La decana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) Magister Nut. Rosa Elena Cruz, sostuvo que una de las causas y no la única, de la anemia en nuestro país es la inseguridad alimentaria.

En este sentido, consideró que las autoridades deben tener en cuenta al momento de elaborar las políticas públicas para combatir la anemia que no solo deben basarse en brindar hierro en gotas o jarabe que es rechazado desde hace más de 15 años por el 70 a 80% de la población ni tampoco brindar cualquier tipo de alimento por cumplir con los programas sociales, sino brindar el alimento que realmente le hace falta a la población priorizada para su adecuado crecimiento y desarrollo.

CULTURA ALIMENTARIA

Dijo que ello significa que debe existir un adecuado acceso a los alimentos, pero deben ser inocuos, es decir, no causar daño, tienen que ser suficientes para toda la familia, ser saludables, y cubrir los requerimientos que requiere una persona y tomar en cuenta la cultura alimentaria de la población en las diferentes regiones del país.

“La anemia tiene varias causas: la alimentaria que es el 70% y la otra es por la presencia de parásitos que vienen en el agua almacenada o del agua no potable”, sostuvo.

DEFICIENCIA DE HIERRO

La decana del CNP dijo que en nuestro país la anemia es por la falta de hierro en muchos casos, pero también es por la insuficiencia de vitaminas como el ácido fólico, vitamina B12, deficiencia de vitamina A, deficiencia de zinc y principalmente por la falta de proteínas que es la que transporta el hierro en el cuerpo. Y tratamos a la anemia como si todas fueran por deficiencia de hierro.

Asimismo, alertó que se están incrementando los casos de cáncer por el consumo alto de alimentos ultra procesados y de azúcar desde los primeros días de vida, inclusive desde las fórmulas para bebés ya que ninguno cuenta con la advertencia que indican los octógonos sobre la alta cantidad de azúcar que contienen, lo que lleva a los padres a comprar sin conocer su contenido.

“Hay mucha falta de educación alimentaria en el país, por ello el Colegio de Nutricionistas del Perú empezará a través de sus canales oficiales a dar recomendaciones con suficiente sustento científico para una buena alimentación de la familia”, agregó la Magister Rosa Elena Cruz.