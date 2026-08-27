EsSalud Sabogal elige y premia a sus reyes mamoncitos

Tres bebés fueron reconocidos en una jornada que promovió la lactancia materna exclusiva, el cuidado infantil y la alimentación saludable.

EsSalud Sabogal reconoció a tres bebés ganadores del concurso “Bebé Rey Mamoncito”, realizado en el auditorio del Hospital II Lima Norte Callao “Luis Negreiros Vega”, como parte de las actividades de promoción de la lactancia materna y el cuidado integral durante la primera infancia.

La jornada reunió a familias y personal de salud de las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) de la Red Prestacional Sabogal que participaron en esta iniciativa que busca destacar la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida y el acompañamiento de los profesionales de salud para favorecer el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños.

El Dr. Enrique Mechato Aldave, director del Hospital II Lima Norte Callao “Luis Negreiros Vega”, destacó el compromiso de las madres y el trabajo que realiza el personal de Enfermería en la promoción y protección de la lactancia materna. “Cada gota de leche materna es un acto de amor y la mejor protección que una madre puede regalar a su hijo”, afirmó.

Reconocimiento

Los tres pequeños que destacaron en sus respectivas categorías fueron evaluados considerando aspectos relacionados con su estado de salud, técnica de amamantamiento y cumplimiento de sus controles de crecimiento y desarrollo.

• Categoría de 0 a 6 meses: bebé E.B., del Policlínico Retablo.

• Categoría de 6 a 11 meses: bebé A.G., del CAP Puente Piedra.

• Categoría de 12 a 24 meses: bebé E.H.C., del CAP Donrose.

Los ganadores recibieron diplomas de reconocimiento como parte de esta iniciativa que busca incentivar entre las familias la práctica de la lactancia materna y el seguimiento oportuno de los controles de salud durante la primera infancia.

Participaron en la ceremonia el Dr. Héctor Samán, jefe del Servicio de Pediatría y presidente del Comité de Lactancia Materna del Hospital II Lima Norte Callao “Luis Negreiros Vega”; la Lic. Maribel Ortiz Cuadros, jefa de la Oficina del Cuidado de los Procesos del Paciente de la Red Prestacional Sabogal; y la Lic. Claudia América, representante del Ministerio de Salud (Minsa).

La organización del evento estuvo a cargo de la Lic. Aracely Sanabria Abregú, coordinadora de la Estrategia y Desarrollo de la Red Prestacional Sabogal, quien tuvo tuvo la participación de los equipos de salud de las diferentes Ipress.

Con este tipo de actividades, EsSalud Sabogal fortalece la promoción de la lactancia materna y el acompañamiento a las familias, resaltando su importancia para la nutrición, protección.

