Gobierno amplía por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno confirmó la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días más. La medida busca fortalecer las acciones contra la inseguridad ciudadana.

El ministro del Interior, César Astudillo, realizó el anuncio tras la sesión del Consejo de Ministros, encabezada por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

Estado de emergencia continuará por dos meses

La declaratoria vigente fue establecida el pasado 25 de junio y estaba prevista a culminar este viernes 28 de agosto. Con la ampliación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continuarán trabajando de manera articulada.

Durante la reunión también se confirmó que el Ejecutivo ya tiene listo el documento con el pedido de facultades legislativas, que será enviado al Congreso para su evaluación.