Así se observó el eclipse lunar desde Perú

El impresionante fenómeno astronómico fue visible en todo el territorio nacional y alcanzó su máximo a las 11:13 p. m.

La noche del 27 de agosto, el cielo peruano fue escenario de un impresionante eclipse lunar parcial, uno de los principales eventos astronómicos del mes. El fenómeno también fue visible en diferentes zonas del Pacífico Oriental, América, Europa y África. En el Perú, pudo apreciarse desde el ingreso de la Luna en la penumbra terrestre hasta la culminación del evento durante la madrugada del 28 de agosto.

Según información de la Agencia Espacial del Perú, la fase penumbral comenzó a las 8:23 p. m., mientras que el ingreso de la Luna a la umbra terrestre se inició a las 9:34 p. m. El máximo del eclipse se registró a las 11:13 p. m., momento en que aproximadamente el 93 % del diámetro de la Luna se encontraba dentro de la sombra central de la Tierra. Posteriormente, el satélite salió de la umbra a las 12:52 a. m. y abandonó completamente la penumbra a las 2:03 a. m.

El eclipse coincidió además con la luna llena de agosto, registrada a las 11:18 p. m. Durante el punto máximo, la Luna pudo observarse notablemente más oscura y con tonalidades rojizas o cobrizas en la zona alcanzada por la sombra terrestre. La fase penumbral tuvo una duración de 5 horas y 41 minutos, mientras que la fase umbral se prolongó durante 3 horas y 19 minutos.

VISIBLE EN TODO EL PAÍS

A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar pudo observarse directamente y sin riesgo para la vista. Especialistas recomendaron utilizar binoculares o telescopios de bajo aumento para apreciar con mayor detalle el desplazamiento de la sombra de la Tierra sobre la superficie lunar. El espectáculo astronómico fue seguido por observadores en distintas partes del país, quienes registraron imágenes del fenómeno durante la noche y madrugada.