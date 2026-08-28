Chofer de la empresa Shalom fue asesinado de un disparo en la cabeza en Chosica: era extorsionado

Un conductor de la empresa Shalom fue asesinado a balazos durante la madrugada, cuando se retiraba de trabajar. El crimen se registró en el asentamiento humano Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica.

La víctima fue identificada como Ener Guerra Ermitaño, de 26 años, quien se desempeñaba como chofer en la referida empresa desde hace dos meses. El joven era padre de un menor de apenas tres años.

CONCURRIDA CEVICHERÍA

El ataque ocurrió en el sector donde la víctima estacionaba la unidad tras su jornada laboral. En ese lugar, un sujeto lo interceptó y le disparó directamente en la cabeza. El impacto acabó con su vida en el acto.

Trascendió que el joven habría sido víctima de extorsión desde hace tiempo. Las constantes amenazas estarían relacionadas con una concurrida cevichería de su propiedad y que manejaba junto a su familia.