Organizado por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), institución con 137 años de trayectoria al servicio del país, y de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), se inauguró el XII Congreso Peruano de Valuación y la Cumbre Internacional.

El evento, que se extenderá hasta el viernes 28 de agosto, fue inaugurado por el Ing. Jorge Villalta Castañeda, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú – CTTP y por el Ing. Miguel Cordano Rodríguez, presidente del Colegio de Valuadores del Perú / CEO del CTTP.

Al respecto, Jorge Villalta Castañeda, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú – CTTP, sostuvo que la institución que encabeza reafirma su compromiso con la excelencia técnica, la ética profesional y la actualización constante.

“Este espacio busca ser un punto de encuentro para compartir nuestras prácticas y fortalecer los estándares que rigen nuestra labor diaria. Somos la institución tasadora más antigua de América con 137 años de vida institucional, somos pioneros en el establecimiento de valores comerciales, de terrenos, inmuebles y de todo tipo de bienes para los efectos tributarios y de medición en los negocios inmobiliarios”, indicó durante su discurso.

Por su parte Miguel Cordano, presidente del Colegio de Valuadores del Perú, expresó que esta función continúa siendo esencial porque la confianza de un inversionista, una institución financiera, una empresa, una familia o el propio Estado necesita información confiable y una valuación profesional, independiente y técnicamente sustentada para tomar decisiones.

“Por eso lo hemos llamado a este tema el XII Congreso Peruano de Valuación. Pero al mismo tiempo le hemos llamado la Cumbre Internacional que nos dice las necesidades que tienen ya no solamente nuestros clientes y el territorio”, destacó.

Manifestó que durante décadas han tenido la responsabilidad de determinar técnicamente cuánto vale un terreno, una edificación, una maquinaria, una empresa, una infraestructura, un recurso natural o un bien especializado.

A su turno Gustavo Pacheco, presidente Instituto Internacional de Gobierno (IGOB), hizo una exposición sobre la geopolítica y la gobernanza global y las oportunidades para Latinoamérica.

Pacheco destacó que China haya incluido al Perú en la nueva Ruta de la Seda lo cual dijo es muy importante porque ofrecerá mejores oportunidades económicas para nuestro país especialmente para el desarrollo del Megapuerto de Chancay.

Otro de los expositores invitados, en el primer día de reuniones, fue Edgar Patiño Garrido director de la Dirección de Servicio al Inversionista – PROINVERSION, quien afirmó que las llamadas obras por impuesto han sido vitales porque permiten hacer trabajos públicos con una modalidad distinta en beneficio de las poblaciones.

Recordó que es importantes que en la actualidad los proyectos no se están viendo de forma separada sino de manera integral.

Patiño refirió que también hay otros proyectos importantes que han ayudado al Perú a generar trabajo como es la agricultura y otras actividades económicas como son los sistemas de energía.

Mientras tanto Roque Benavides, presidente del Directorio de la Compañía Minera Buenaventura, reconoció que el Perú se encuentra en uno de los cinturones polimetálicos más importantes del mundo ya que contamos con una gran variedad de metales.

Explicó que nuestro país tiene 66 proyectos mineros que podrían generar mucha producción pero que deben ser destrabados por lo que se espera se pueda hacer con este nuevo gobierno.

Benavides precisó que el cobre es el metal del futuro del medioambiente, pero al 2035 no habrá suficiente de este metal para cubrir la demanda, por lo que el Perú al ocupar el segundo lugar como productor de cobre a nivel mundial tiene una gran oportunidad y potencial.

El alcalde de la Municipalidad de Ancón Samuel Daza, dijo que no se trata solo de construir grandes infraestructuras para el transporte público sino donde realmente se requiere ya que son aproximadamente 9 millones de pasajeros en Lima que necesitan movilizarse.

Daza criticó el hecho de que se siguen construyendo intercambios viales, anillos viales, pero no tenemos calles o veredas adecuadas y mucho menos cruceros peatonales.

Cabe mencionar, que en su primer día el encuentro conto con diversos expositores como Teodosio Cayo Arenas, presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación – UPAV, Ricardo Márquez Flores, ex vicepresidente del Perú y Past President de la Sociedad Nacional de Industrias.

También de Eusebio Vega, director de Planeamiento y Estudios Económicos de la Autoridad Portuaria Nacional – APN entre otras personalidades.