Pequeña minería busca diálogo con Keiko Fujimori por medidas de formalización

AMIP cuestionó las dificultades para cumplir los requisitos de formalización donde los contratos de explotación minera representan uno de los principales obstáculos para los pequeños productores

La presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP), Gladys Tapia Medina, solicitó una reunión con la presidenta Keiko Fujimori para plantear propuestas orientadas a destrabar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el país.

Durante una entrevista, Tapia explicó que la organización reúne a representantes de diversos sectores productivos, entre ellos pequeños mineros, agricultores, pescadores, empresarios del turismo y artesanos, además de profesionales de distintas especialidades.

Según la dirigente, actualmente existen miles de personas vinculadas a la pequeña minería que permanecen dentro del proceso de formalización donde el principal problema estaría relacionado con las dificultades para cumplir algunos requisitos y con la falta de acuerdos entre los titulares de las concesiones y quienes buscan formalizar sus actividades.

AMIP CUESTIONA TRABAS EN LA FORMALIZACIÓN

Tapia sostuvo que uno de los principales cuellos de botella son los contratos de explotación minera, debido a que todavía no existirían acuerdos sobre las condiciones y regalías que deben asumir los pequeños productores.

Asimismo, cuestionó la capacidad operativa del Ministerio de Energía y Minas para atender los expedientes pendientes de formalización. “Tiene que haber voluntad política primero y armar un marco legal acorde a la realidad de esta actividad productiva”, sostuvo la representante de AMIP.

MÁS DE 43 MIL PERSONAS VINCULADAS

Por otro lado, Tapia indicó que, de acuerdo con sus cifras, existen 43.786 personas vinculadas a la pequeña minería en diferentes categorías. De este total, mencionó a 5.589 pequeños productores mineros, 6.653 productores mineros artesanales y 31.557 personas en proceso de formalización.

“Hay que diferenciar la minería de las prácticas ilegales que hacen la trata de menores, la explotación al ser humano, la esclavitud y la contaminación de nuestras aguas”, afirmó.