Contraloría alerta falta de inversión para enfrentar el Fenómeno El Niño

Millones de peruanos se encuentran en situación de riesgo ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño. Un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, advierte que cerca de 20 millones de personas podrían verse afectadas.

Según el estudio, más de 7 millones de personas presentan un nivel de riesgo muy alto ante inundaciones, mientras que otros 11 millones se encuentran en riesgo alto. Además, más de 6 millones y medio de viviendas están ubicadas en zonas con niveles de riesgo alto y muy alto.

Asimismo, esto también preocupa por la infraestructura pública, con más de 4 mil establecimientos de salud y 25 mil colegios estarían expuestos a huaicos y otros movimientos en masa.

CONTRALORÍA ALERTA POR BAJA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Luis Castillo Torrealba, vocero de la Contraloría, informó que más de 400 gobiernos locales han ejecutado menos del 40 % de los recursos destinados a prevención y atención de emergencias.

Pero el dato más preocupante es que 109 municipalidades registran cero ejecución presupuestal en estos recursos. La Contraloría advierte que esta falta de ejecución refleja problemas de planificación y capacidad de gestión.

RÍOS Y QUEBRADAS SIGUEN EN INTERVENCIÓN

La entidad también realizó una inspección a 1.576 puntos críticos a nivel nacional y encontró que apenas el 21 % contaba con trabajos, mientras que el 79 % no registraba ningún avance.

Según Castillo, el país ya se encuentra en una etapa en la que el tiempo para ejecutar grandes obras de prevención es limitado. “Ya pasó el momento de prevención. Ahorita hay que dar una respuesta real, hay que descolmatar los ríos, limpiar las quebradas y hacer las obras mínimas necesarias”, señaló.